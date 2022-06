12 schöne Inspirationen für Holztüren im Eigenheim

Holztüren zur Kaiserzeit fanden insbesondere in finanzkräftigen Familien viel hingebungsvolle, detailreiche Verzierungen. In mühevoller Handarbeit schnitzten die Künstler kleinste Verzierungen, so dass die Tür nach Fertigstellung zu einem Gesamtkunstwerk werden konnte. Die Villa Viktoria war eigentlich vor Sanierungsbeginn als Totalschaden eingestuft. Davon ist jetzt nichts mehr zu bemerken. Im Gegenteil. So oder ähnlich muss das Eingangsportal direkt nach der Fertigstellung ausgesehen haben. Auch innen erstrahlt die Villa Viktoria nach der Sanierung in neuem Glanz.