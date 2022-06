Moderner Garten: 10 Elemente

Ein wichtiges Element in dem modernen Garten ist das Wasser. Denn am Wasser spielt sich alles ab und das Beste an einem heißen Sommertag ist der Sprung ins kühle Nass. Wer kein Wassergrundstück mit direktem Zugang zum Meer, Fluss oder See hat, dem gefällt in seinem modernen Garten sicher ein Pool. Für den haben wir hier zehn traumhafte Ideen für den Gartenpool. Wer noch nicht von einem Pool überzeugt ist, der sollte unbedingt den französischen Film La piscine anschauen. Hier verbringen Romy Schneider und Alain Delon einen traumhaften Sommer in einer Villa mit Pool in Saint-Tropez. Wer sich danach nicht sofort an die Arbeit macht, ist selber Schuld.