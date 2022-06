Kinderzimmer für Mädchen: 10 bezaubernde Ideen

Wenn es um die Einrichtung eines Kinderzimmers geht, darf die Wandgestaltung natürlich nicht fehlen. Im Designstudio DecorPlay gibt es zahlreiche kreative und fröhliche Tapeten und Bordüren sowie zahlreiche andere Accessoires, die das Zimmer der lieben Kleinen oder auch der kleinen Großen zum absoluten Eyecatcher machen. Darüber hinaus denkt DecorPlay nicht nur an erstklassiges Design, sondern auch an den Umweltschutz und vor allem an die Gesundheit eurer Kinder. Deswegen sind all ihre Tapeten auf ein gesundheitsunschädliches Material gedruckt, das weder PVC noch Schwermetalle enthält, sehr strapazierfähig, aber gleichzeitig atmungsaktiv ist. Und was die Motive angeht, findet garantiert jedes Kind zwischen Elefanten, Zügen, Füchsen, Vögelchen und vielen anderen freundlichen Gesellen das passende Lieblingsdesign.