Traumhaus aus Holz zum Greifen nah

In Skandinavien prägen Holzhäuser oft mit farbigem Anstrich das Stadt- sowie Landschaftsbild und sind ein regelrechtes Markenzeichen mit Charme. Warum davon nicht auch in südlich gelegenen Ländern profitieren wie beispielsweise in der Türkei? Das dachte sich wohl auch der Schreiner Kuroğlu Orman Ürünleri, der ein Objekt komplett aus Holz umgesetzt hat. Als schlichtes, aber komfortables Haus integriert es sich in die weite Landschaft und lädt regelrecht dazu ein, einen Blick in die vier Wände zu werfen.