Wieder da: Fototapeten und Wand-Tattoos

In Sachen Wandgestaltung gehen die Meinungen weit auseinander: Die einen mögen es so minimalistisch und neutral wie möglich, die anderen stehen auf knallige Farben, die nächsten auf ausgefallene Tapeten. In den 70er Jahren, auf dem Höhepunkt von Kreativität, Individualität und freier Entfaltung, waren Fototapeten der letzte Schrei. Vor allem die berühmt-berüchtigten Strandszenen im Sonnenuntergang klebte sich damals jeder auf die Wohnzimmerwand, der richtig hip sein wollte. Dem Fototapeten-Hype folgte allerdings eine lange Zeit, in der ebendiese als absolute Geschmacksverirrung und skurriles Relikt aus den schrulligen 70ern galten. Lange Zeit hielt man sich lieber an die gute alte Raufasertapete und das verrückteste , was man an deutschen Wänden fand, waren fragwürdige Wisch-Schwammtechniken in den späten 90ern. Lange Rede, kurzer Sinn: Es kommt alles wieder. Und dieses Mal hat es die gute alte Fototapete getroffen. Sie ist wieder modern und absolut angesagt. Allerdings nicht im schrillen 70er-Jahre-Retro-Look, sondern in der deutlich cooleren und auch persönlicheren Variante. Denn heute sind es vor allem selbst fotografierte Bilder, die man sich auf die Tapete drucken lässt - echte Unikate also, die dem Raum einen ganz individuellen Charme verleihen.