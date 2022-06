Das Chamäleon-Haus

Auf der Gartenseite ändert sich nichts an der Form und dem Erscheinungsbild des modernen Einfamilienhauses. Allerdings präsentiert es sich hier noch offener und extrovertierter und öffnet sich mit großen Fensterflächen dem Garten und der malerischen Umgebung. Über die hinter einer charakteristischen Metallkonstruktion verborgene Treppe gelangt man von der Terrasse im Obergeschoss hinunter in den Garten. Dieser vorgelagerte, transparenter Baukörper mit Lochblech zieht sich als Band weiter die Gartenseite entlang und bildet so eine optische Trennung zwischen Erdgeschoss und erster Etage.