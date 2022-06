Edles Liebhaberstück

Die Küche bietet genügend Fläche für eine ganze Großfamilie. Die Zeilen lagern an den Längsseiten und schaffen so in der Mitte des Raumes viel Freifläche. In der hinteren Nische ordnet sich ein Essplatz an. Besonders schönes Detail ist die Bank, die sich von der Arbeitsfläche in die Lehne der Sitzgelegenheit entwickelt. Parallel dazu bieten zwei Eames Chairs ein zusätzliches Platzangebot.

Weitere Anregungen zu Stühlen findet ihr in dem Ideenbuch: Stühle im Esszimmer