Wohnen im Kirschgarten

Ziel dieses Projekts war es, das Haus als Form von erstarrter Natur neu zu interpretieren. Als eine Art Implantat fügt es sich in den weitläufigen Obstbaumgarten ein. Die privaten Wohnbereiche wurden im Obergeschoss etwa auf Höhe der Kirschbaumkronen angesiedelt und ermöglichen so einen steten Kontakt zur Natur. Die Fassade in rostbraun und grau wirkt chic und natürlich zugleich, die vielen Fenster lockern die Fassade auf.