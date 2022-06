Küchenspülen: Welches Material ist das richtige?

Bevor ihr das Material eurer Küchenspüle wählt, solltet ihr euch überlegen, welche Dimension die Spüle haben sollte. Die Auswahl ist groß und reicht von kleinen Rundspülen über klassische rechteckige und „Eineinhalb-Spülen“ bis zu Spülen mit zwei Wannen. Eine Doppelspüle besitzt den Vorteil, dass man auch mal schnell das Pasta-Kochwasser abgießen kann, wenn die Wanne nebenan besetzt ist. Oder ihr könnt den Salat zuerst in einer Wanne abwaschen und dann in der anderen Wanne im Sieb abtropfen lassen. Die doppelte Küchenspüle ist praktisch, weil sie für die vielen Küchentätigkeiten eine gute Abstell- und Arbeitsfläche liefert und so die Küchenarbeit erleichtert. Leider ist nicht jede Küche so geräumig, dass sie Platz für zwei Spülbecken bietet. Eine Zwischenlösung kann ein einzelnes Spülbecken mit einer Abtropffläche sein. Oder ihr entscheidet euch für eine einfache Spüle, die aber mit ihrer Tiefe punktet. Was für Einbaumöglichkeiten in eurer Küche vorhanden sind, schaut ihr euch am besten mit einem Küchenplaner an.