Ottomane, Chaiselongue, Récamière und Co.

Wir nehmen es heut sehr genau mit den Bezeichnungen und nutzen sie in unserem Sinne: Eigentlich ist die Ottomane eine sofaähnliche, gepolsterte Sitzbank mit halbrunden Armen. Doch was sehen wir hier? Im amerikanischen Englisch hat sich ein sogenannter false friend mit dem gleichen Namen etabliert, und der sieht eben so aus: Ein gepolsterter Fußhocker, der sich auch zum Sitzen eignet. Aber mal ehrlich - nur zum Füße ablegen ist dieses Stück doch viel zu schade!