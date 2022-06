Tendenziell Blau: 6 Farben für Kinderzimmer

Diese Palette an Blau als Farbe für Kinderzimmer stammt von dem spanischen Inneneinrichter La Alcoba. Das Blau der Bettwäsche enttarnt den kleinen Bewohner des Zimmers als Fan des FC Real Madrid, daher sei ihm verziehen, dass sich die Farbe nicht so schön in die Blautöne des Bettes und dazugehöriger Regalkuben einreiht. Die Blautöne für die Möbel sind gute gewählte Farben für Kinderzimmer, die in Kombination mit den Formen der weißen Griffe niedlich und kindgerecht wirken. Hier betten sich Jungs wie Mädchen in äußerst schönem Blau.