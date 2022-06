Welche Farbe fürs Kinderzimmer?

Nicht kleckern, sondern klotzen! Der Sonnenkönig hätte dieses Zimmer nicht besser beschreiben können, weshalb wir in puncto Stil weiterhin in Frankreich bleiben. Beim Anblick dieses Fotos treffen barocke Formen auf unser Auge. Der Farbkontrast von Weiß auf Rot ist eine Ansage, die ganz im Zeichen der Epoche steht, welche die barocken Möbel beschreiben: Prunk, Extravaganz und Temperament geben in diesem Kinderzimmer den Ton an. Dank der umlaufenden blauroten Bordüre samt passender Dekorationen im Raum, zeigt sich das Zimmer jedoch von einer lieblichen, kindlicheren Seite. Wer hätte gedacht, dass die Kombination aus Farbe, Kinderzimmer und dem Sonnenkönig jemals in einem Raum Sinn machen würde?