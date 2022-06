Kindersicherer Garten? Kinderleicht!

Nicht alles, was im Garten schön aussieht und bunt leuchtet, ist gesund. Vor allem kleine Kinder stecken gern alles in den Mund und probieren, wie es schmeckt. Doch auch größere Kinder sind nicht davor gefeit, neugierig zu sein und die lecker aussehenden Beeren zu kosten. Das kann schnell gefährlich werden, denn in vielen Gärten wachsen Giftpflanzen. Zu ihnen gehören neben Eibe und Goldregen das Pfaffenhütchen, die Tollkirsche und der Eisenhut. Diese haben generell in einem Garten, in dem sich Kinder aufhalten, nichts verloren. Sicher dagegen sind Küchenkräuter, Obst und Gemüse. Eine gute Idee, um Kinder die Pflanzenkunde etwas näher zu bringen und ihnen zu zeigen, was sie essen dürfen, ist ein eigenes Kräuter- oder Gemüsebeet mit allem, was schnell wächst. Kresse, Petersilie, Radieschen und Möhren sind Pflanzen, die die Kinder problemlos selbst ziehen und unbedenklich naschen können.