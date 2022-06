Nie wieder Rückenschmerzen! Darauf solltest du bei deinem Bett achten

Ein Bettgestell dient der Aufnahme von Lattenrost und Matratze. So ist das Bettgestell das wohl zentralste Möbelstück des Schlafzimmers. Ein Schlafzimmer ohne Kleiderschrank kann man sich vorstellen, eines ohne Bett wohl eher nicht.

Bettgestelle können nach einigen Gesichtspunkten eingeteilt werden. Viele schauen zuallererst auf das Design. Danach geht es an die Größe des Bettes, die vom Einzelbett bis zum Doppelbett reichen kann. Das am meisten vorkommende Maß ist hierbei das Doppelbettmaß von 1,80 x 2,00 Metern. Wer genügend Platz hat, kann auch auf ein größeres Maß von 2,00 x 2,00 Meter zurückgreifen.

Die Wahl einer guten Basis ist deshalb so wichtig, da kein anderer Gegenstand annähernd so lange genutzt wird wie das Bett. Dort verbringt der Mensch durchschnittlich rund ein Drittel seines Lebens, also etwa 8 Stunden am Tag. Da man, wenn es hochkommt, vielleicht bis zu 10 Minuten am Tag um das Bett herumläuft, sollte es keine Frage sein, ob man den 20 cm mehr Platz innerhalb oder außerhalb des Bettgestells den Vorzug gibt. Ein vorhandener Schrank sollte natürlich noch aufgemacht werden können.

Auch bei der Auswahl des Materials gibt es viele Möglichkeiten. Oft gewählte Materialien sind Holz oder das klassische Metall-Bettgestell. Das Gestell aus Metall hat jedoch den Ruf, schnell auch mal zu quietschen – was doch eher kontraproduktiv für einen erholsamen Schlaf ist. Weitere Materialien können Polsterbetten, Rattan oder eine Mischung aus verschiedenen Stoffen sein. Die Qualität der Grundlage des Bettes sollte in jedem Fall gut sein, um lange Freude zu bereiten.