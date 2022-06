Luxus-Kubus mit Sonnenterrasse

Seitlich am Haus wurde ein Wasserbecken angelegt. Dieses lässt das Haus fast schon wie eine Insel wirken. Selbstverständlich dient das Bassin aber nicht nur dem Design, sondern auch der Abkühlung der Bewohner und Besucher. Es ist groß genug, um darin seine Bahnen zu ziehen und die Aussicht lädt ein, um am Beckenrand zu verweilen. Wie man neben einem Pool sonst noch Wasser in seinen Garten integrieren kann, verraten wir euch hier.