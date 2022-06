Fenster: Welche Arten gibt es?

Es ist in keinem Falle nötig, das komplette Haus mit den gleichen Fenstern auszustatten. Natürlich ist das Gesamtbild etwas stimmiger, wenn ihr euch für einen Stil und eine Farbe entscheidet und das gleiche Fenster in verschiedenen Größen wählt. Schließlich sind bodentiefe Fenster im Terrassenbereich ein toller Hingucker, während sie in der Gästetoilette eher fehl am Platz wären. Ein großes Erkerfenster im Ess- oder Wohnbereich macht sich ebenfalls sehr schön und ist besonders im Innenbereich ein tolles Highlight. Wer mag, kann im Außen- und Innenbereich sogar verschiedene Farben wählen, sodass sich die Fenster an die Fassaden- sowie an die Innengestaltung anpassen können.