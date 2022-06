Die passende Küche für jedes Sternzeichen

Wie der Stier, bevorzugt auch der Zwilling in puncto Interior einen Stil-Mix. Immer auf der Suche nach Kreativität, zeigen sich Menschen des Sternzeichens Zwilling neugierig und erfinderisch, was sie auch in der Einrichtung ausleben. Tikkanen Arquitetura zeigt mit dem Beispiel sehr schön, wie das aussehen könnte. Zu dem dunkleren Holz der Küchenschränke gesellt sich eine spiegelnde Arbeitsfläche in knalligem Rot. Auch die Küchengeräte greifen die Signalfarbe auf, was für einen einheitlichen Look sorgt. Die Wand der Küche zeigt sich dabei besonders originell in einem Zusammenspiel aus unterschiedlich gestalteten und verschieden farbigen Kacheln. Diese verleihen der Küche einen gewissen Retro-Stil, der sich aufheiternd und kommunikativ wie der Zwilling selbst zeigt.