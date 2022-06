Wieder schlecht geschlafen? Jetzt ist Schluss damit!

Essen und schlafen gehört zu den essentiellen Bedingungen eines jeden Menschen. Beides ist nicht nur mit einem Höchstmaß an Genuss und Freude verbunden, sondern unterstützt zudem aktiv die Gesundheit und das individuelle Wohlbefinden. Grund genug also, auch die Küche räumlich am Schlafzimmer bzw. einer „Entspannungszone“ in der Wohnung anzupassen. Falls ihr in diesem Zusammenhang keine Lust darauf habt, von Essensgerüchen des Vortages am Morgen geweckt zu werden, solltet ihr die Umsetzung einer weiteren Alternative in Betracht ziehen. Was haltet ihr zum Beispiel davon, eine klassische Essecke im Wohn- oder Küchenbereich durch eine Wohlfühl-Couch zu ersetzen? Ihr könnt somit eure Mahlzeiten in entspannter Atmosphäre genießen und euch gleichzeitig ideal in eurer Lieblingsposition entspannen. Achtet jedoch immer darauf, dass ihr vor dem Schlafengehen nicht allzu fettig oder deftig esst!