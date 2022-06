Die schönste Faschingsdeko für die fünfte Jahreszeit

Wer an Karneval denkt, denkt sofort an bunte, knallige Farben. Auch diese sollten bei eurer Faschingsparty nicht fehlen, egal, ob es eine Erwachsenen- oder eine Kinderparty ist. Farbenfrohe Girlanden, eine bunte Papiertischdecke oder knallige Servietten machen den ersten Schritt und werden später durch tolle Kostüme und Leckereien in den buntesten Farben abgerundet. Auch wer es normalerweise lieber schlicht mag, kann bei seiner Karnevalsfete mal so richtig die Sau rauslassen. Hier ist alles erlaubt und wenn es ein bisschen verrückt ist, ist es besonders erwünscht. Tut euch also keinen Zwang an und tauscht eure neuen Sofakissen gegen die schrillen, älteren Modelle und mixt diese am besten noch mit den pinkfarbenen aus dem Garten. So kommt ein bisschen Stimmung in die Bude und ihr könnt eure Lieblingskissen schonen.