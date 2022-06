Stylisher Wohntraum am Hang

Wir beginnen unseren Rundgang auf der Straßenseite mit einem ersten Blick auf den modernen, schnörkellosen und kubischen Baukörper, der durch eine puristische, klare Formensprache überzeugt. Aus dieser Perspektive wird bereits die starke Hanglage deutlich, in die sich das Haus harmonisch einfügt. Das Grundstück an der Seite folgt dem Bau mit abgestuften Terrassen. Als Grundgerüst für den Entwurf dienen drei massive Sichtbetonwände, die sich der Länge nach in den Hang hinein schieben und weitgehend geschlossen bleiben. So weisen die Wände rechts und links sowie die in der Mitte des Hauses nur die notwendigsten Öffnungen auf, um Licht hineinzulassen oder Durchgänge zu ermöglichen, während die Querwände sowohl im Inneren als auch auf der Straßen- und auf der Gartensite entweder komplett verglast oder weiß verputzt wurden.