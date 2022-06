Baumhaus für Erwachsene

Nach dem Eingangsbereich entwickelt sich der Innenraum mit weiten, offenen Flächen. Küche, Esszimmer und Wohnraum wurden so konzipiert, dass sie ein großes Ganzes ergeben. Da auf Innenwände verzichtet wurde, ergeben sich lange Sichtachsen durch das gesamte Stockwerk. Farblich hielt man sich zurück und setzte auf natürliche Töne, sodass die üppige Vegetation vor den raumhohen Fenstern richtig zur Geltung kommt. Bewohner und Besucher spüren förmlich die erfrischende Energie, die so in den Raum kommt. Das tägliche Leben kann so im Einklang mit der Natur stattfinden.