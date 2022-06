Sechs Tipps für kleine Schlafzimmer

Der wenige Platz, den man hat, sollte natürlich genutzt werden. Trotzdem muss es deshalb nicht unbedingt der klobige Schrank sein, in den zwar einiges hinein passt, der optisch aber nun mal sehr viel Platz einnimmt. Viel lieber sollte man vor dem Einrichten gut darüber nachdenken, was man tatsächlich an Stauraum braucht. Unterwäsche, Socken… Was noch? Alles andere kann man getrost in Körben auf dem Boden oder auf Ablagen verstauen. Eine Kommode ist der perfekte Mittelweg: Hier lässt sich alles verstauen, was dem Besucher nicht ins Auge fallen soll und trotzdem bleibt auf der Ablage und an der Wand noch mehr als genug Platz zum Dekorieren.