Familienhaus mit dem besonderen Etwas

Durch die großen Terrassentüren gelangt man in den Essbereich des Hauses, der sich hier im hinteren Bereich des Fotos befindet. An diesen offenen Bereich schließt sich die Küche an, welche als eine Art Kubus zwischen Wohn- und Esszimmer installiert wurde. Dieser Kubus wurde ebenfalls aus Kork gefertigt und verfügt auf beiden Seiten über Schiebetüren, welche sich nach Belieben öffnen oder schließen lassen. Auf diese Weise gelangt dank der großen Fensterflächen natürliches Licht in den Kochbereich, obwohl die Küche selbst fensterlos ist. Im vorderen Bereich des Hauses wurde das Wohnzimmer eingerichtet, von dem aus rechts die Treppe ins Obergeschoss führt.