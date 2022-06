Natur pur im Fertighaus

Der Blick in die Küche zeigt moderne, grifflose Fronten, jede Menge Weiß und alle notwendigen Geräte – natürlich auf dem neuesten Stand der Technik. Die perfekt angepassten Schränke bieten Stauraum ohne Ende und nutzen jeden Quadratzentimeter des Raumes optimal aus. Das grüne Muster an der Wand bringt Leben in das puristische Gesamtbild und erinnert an die faserige Struktur eines Blattes.