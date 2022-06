Alles rund um Wandleuchten

Wer an seinen Raumwänden über Stromauslässe verfügt, kann Wandleuchten direkt anschließen oder durch einen Elektriker installieren lassen. In Fluren, Dielen und Treppenhäusern erweist sich dies als willkommene Möglichkeit, da die Betätigung über Lichtschalter funktioniert. Diese befinden sich gleich neben Türen und Treppenaufgängen, sodass mit kleiner Handbewegung hilfreiches Licht sofort zur Stelle ist. Alternativ können Wandleuchten auch per Stromkabel betrieben werden. In diesem Fall befindet sich der Schalter direkt an der Leuchte oder am Kabel. Ein Stromkabel ist dabei zweckmäßiger Bestandteil, was aber nicht bedeutet, dass es ebenso praktisch gestaltet sein muss. Deshalb haben Hersteller immer mehr kabelbetriebene Wandleuchten im Angebot, deren Stromkabel mit Textilien umspannt sind, die sich in bunten Farben abheben und eure Räume in Szene setzen.