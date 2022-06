Ein altes Bauernhäuschen bekommt modernen Zuwachs

Was tun, wenn man in einem charmanten alten Bauernhaus mit riesigem Garten wohnt, aber die Familie zu groß für das kleine Häuschen wird? Man baut an! Und maximiert so nicht nur die Wohnfläche, sondern auch das Lebensgefühl aller Bewohner. Für diese Variante entschieden sich zumindest die Kunden des französischen Architekten Marc Lafagne, deren kleines Bauernhaus ihnen irgendwie zu eng wurde. Kurzerhand beschloss man also, einen Teil des riesigen Gartens für einen modernen, stylishen Anbau und eine großzügige Terrasse zu opfern. Hier kommen die Fotos des beeindruckenden Ergebnisses.