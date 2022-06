Verdrehter Kubus

Wer sich ein Einfamilienhaus wünscht, das Extravaganz ausstrahlt, der sollte sich an Ida Buehrer Wuest Architekten SIA AG wenden. Denn diese bauten in Oberlunkhofen in der Schweiz ein Einfamilienhaus, das sich von einem klassischen Wohnhaus grundsätzlich unterscheidet. Das Gebäude setzt sich aus zwei ineinander verschränkten Baukörpern zusammen. Dadurch werden im Inneren fließende Räume geschaffen, die sich über mehrer Ebene erstrecken und modernes Wohnen ermöglichen.