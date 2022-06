Vom armseligen Bauernhaus zur stattlichen Residenz

Sieht man sich den Raum nach der Renovierung an, wird noch deutlicher, welch Schande es war, den Bereich unter dem Dach so verwahrlosen zu lassen. Die Wände wurden verputzt und geweißt und die Luke wurde mit einer richtigen Scheibe versehen. Durch den Einsatz bodentiefer Dachfenster strömt viel Tageslicht ins Innere und der Raum wirkt hell und freundlich. Der knallrote Fußboden ist vielleicht nicht jedermanns Sache, unterstreicht aber zusätzlich das Potenzial dieses Zimmers. Welcher Fußboden für welchen Raum am besten geeignet ist, erfahrt ihr in unserem Ratgeber.