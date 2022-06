10 Ideen wie Farben Kinderzimmer verschönern

Auch dieses Beispiel präsentiert ein eindeutiges Farbkonzept: Unbarmherzig kaltes Weiß und kühles Blau tun sich farblich in diesem Kinderzimmer zusammen und entführen uns in eine fremde Welt. Futuristisch und wie von einem anderen Stern wirkt die Kombination aus kalten, kontrastreichen Farbtönen und den geradlinigen Formen des Inventars. Um das Auge nicht zu sehr zu reizen, wird das Blau in diesem Raumkonzept nur sparsam eingesetzt. Dieses Bild stellt eine geeignete Inspiration dar, will man mit Farben Kinderzimmern ein Motto oder eine Themenwelt zuordnen. Spielspaß à la Raumschiff Enterprise ist in diesem Zimmer garantiert!