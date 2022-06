Wandgestaltung für einzigartige Räume

Die Werke Banksys sind in der ganzen Welt bekannt. Sie wurden bislang vor allem an Häuserwänden in zahlreichen Ländern der Erde entdeckt, aber auch in Museen, in denen der britische Straßenkünstler immer wieder ungefragt seine Arbeiten hinterlässt und für regelrechte Begeisterungsstürme in der Kunstwelt sorgt. In Form von Wandtattoos kann man sich seine Kunst jetzt auch für die eigene Wandgestaltung ins Haus holen. Die Motive sehen in jedem Raum gut aus und passen gleichermaßen zu Vintage-Möbeln und zu modernem Design. Farbige Wände können einen zusätzlichen Kontrast schaffen. In dieser Küche kann man einem Mädchen beim Schaukeln zusehen und sich so wunderbar bei einer Tasse Kaffee selbst eine kleine Auszeit gönnen.