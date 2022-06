Das Raumgenie

In der höchsten Etage des Hauses konnte aufgrund des Staffelgeschosses die restliche Fläche als Dachterrasse ausgebildet werden. Das überkragende Dach erzeugt einen teilgeschützten Bereich an dem man so manch lauschige Nacht in absoluter Privatsphäre ausklingen lassen kann. Ein Teil der Fläche wurde begrünt und bietet nicht nur eine optische Inszenierung der Dachebene, sondern verbessert zudem die bioklimatischen Werte.