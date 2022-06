Babyzimmer Mädchen: 10 niedliche Einrichtungstipps

Auch mit diesem Zimmer bleiben wir bei Rottönen, driften aber deutlich ab in Richtung Lila. Diese Farbe ist besonders für jene Eltern interessant, die nicht damit übereinstimmen, dass Rosa eine alternativlose Farbe ist, um ein Babyzimmer für Mädchen zu gestalten. Die unterschiedlichen Muster, die das Kinderzimmer an den Wänden aufweist, orientieren sich an demselben lilafarbenen Grundton. Auf diesem bauen die Muster farblich auf und dürfen daher, trotz unterschiedlichen Aussehens, in ausgewogenem Verhältnis nebeneinander bestehen. Um mit einem Mustermix im Babyzimmer Mädchen zu begeistern, sollte demnach eine Basisfarbe bestimmt werden, die sich im Raum an Wänden, Möbeln und Accessoires wiederfindet.