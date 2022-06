Grau rockt! Sichtbeton im Innen- und Außenbereich

Der angesagte Industrial Look, den Sichtbetonflächen mit sich bringen, erfreut sich vor allem in Badezimmern großer Beliebtheit. In diesem Beispiel erhält der kühle, graue Style durch loftartige Oberlichter und klare, schnörkellose Formen seinen besonderen Reiz und versprüht so einen unverwechselbaren, individuellen Charme. Ein weiterer Vorteil: Wenn man die Konstruktion sichtbar lässt, also auf verputzte Wände, Fliesen et cetera verzichtet, spart man außerdem jede Menge Kosten bei der Umsetzung des Badezimmers. Darüber hinaus ist Beton ein sehr robustes, langlebiges und pflegeleichtes Material, das gerade im Badbereich nahezu ewig eine gute Figur macht.