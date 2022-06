Familienfreundliches Traumhaus mit allem Komfort

Ein junges Paar mit zwei Töchtern wollte sich dem Wunsch vom modernen Eigenheim erfüllen. Mit ihren Ansprüchen an zeitgemäßes und familiengerechtes Wohnen wandte es sich an Raulino Silva, Architekt aus Vila do Conde in Portugal. Der Experte entwarf ein Einfamilienhaus in strahlendem Weiß, das mit einer klaren Linienführung, cleveren Details und viel Komfort überzeugt.