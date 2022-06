Ein Haus sieht rot

Und so sieht das Haus auf der Eingangsseite aus, die nach Norden ausgerichtet ist. Ziel war es, den dunklen Innenraum mit natürlichem Licht zu fluten und dem Gebäude einen moderneren Look zu verpassen, ohne dabei jedoch die sichtbare Verbindung zur Architektur der Umgebung aufzugeben. Die Lösung: eine schlichte, zeitlose Fassade, die verschiedene Materialien und Oberflächenstrukturen beinhaltet und so ein spannendes und einladendes Gesamtbild ergibt. Zur großzügigen Glasflächen gesellen sich warme Holzakzente und eine Haustür in fröhlichem Knallrot.