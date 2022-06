Unser Einrichtungstrend 2016: Klassisches Wohnzimmer mit coolem Touch

Ebenso wichtig ist es auch, auf die Lichteinfälle im Wohnzimmer zu achten. Große Fenster sind ein Traum, aber natürlich nicht in jedem Heim vorhanden. Falls ihr aber eine große Fensterfront habt, solltet ihr diese auch gekonnt in Szene setzen. Die Fenster stehen im Mittelpunkt und am besten eignen sich sehr schlichte Vorhänge in Weiß-, Beige- oder Grautönen. Diese sorgen dafür, dass genug Licht in euer Wohnzimmer strömt.

Neben der großen Fensterfront gibt es natürlich zahlreiche weitere Möglichkeiten, das eigene Wohnzimmer durch angenehme Lichtspiele zu fluten. Wählt Leuchten mit natürlichem Licht und verteilt sie so geschickt im Raum, dass ein angenehmes Ambiente entsteht. Es ist vielen Menschen gar nicht bewusst, aber das Licht hat einen enormen Einfluss auf die Wahrnehmung eines Raumes.