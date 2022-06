Eine Liebelei aus Holz und Glas

Hier ein genauerer Blick von der Terrasse in den Innenraum. Dank der Rundumverglasung wird der Außenraum nahtlos in den Wohnbereich integriert und dieser gleichzeitig den ganzen Tag über mit natürlichem Licht von allen Seiten geflutet. Außerdem entsteht so ein nahtloser Übergang zwischen drinnen und draußen und der offene Wohn-/Koch-/Essbereich geht praktisch direkt in die Terrasse über.