Woge der Begeisterung

An den Seitenanbau schließt sich sich eine Veranda an. Ihre großzügige Verglasung gewährt tiefe Einblicke in den dahinter liegenden Bereich und lässt viel natürliches Licht in den Innenraum strömen. Von der Veranda gelangt man auf einen von mehreren Außenbereichen, ein paar Stufen führen hinab in den Garten.