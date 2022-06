Wohnzimmer streichen in 10 inspirierenden Farben

Steht man vor der Frage, wie man sein Wohnzimmer streichen könnte, spart man Gedanken an die Zimmerdecke meist aus. Kein Wunder, denn schnell kann es passieren, dass ein Raum durch Deckenfarbe dunkel und drückend wirkt. Das Beispiel unseres Architekten Ralph Justus Maus zeigt jedoch, wie der gezielte Einsatz von Farbe an Wänden, Boden und Decke Behaglichkeit schafft. Ein mildes Blau wurde hier gewählt, mit dem der Holzaufbau des Wohnzimmers gestrichen wurde. Den in den Raum hineinragenden Deckenbalken sowie den Umrandungen der Fenster wurden die Farbe Weiß zugeteilt, die sich somit umso stärker hervorhebt. Dem ist auch so, da der Boden mit einem noch helleren Blau dazu beiträgt, dass die Farbe Weiß als Einzige dominiert. Möchte man auf diese Weise sein Wohnzimmer streichen, sollte das Interieur farblich in Beziehung zu den Farbakzenten an Wand und Decke stehen.