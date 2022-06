10 Tipps, um Wohnzimmer modern zu inszenieren

Weiß ist eine Nichtfarbe, die klassisch und traditionell erscheint. Dennoch kann diese Farbe so eingesetzt werden, dass ein Wohnzimmer modern erscheint. Hierzu nutzen die Gestalter dieses Raums moderne Einrichtungsmöbel in weißer Farbe, verorten dieses in ansprechende, geometrisch klare Bereiche und nutzen vor allem ein interessantes Beleuchtungskonzept, um mit dem Weiß zu brechen und sanfte Töne in gelblichem Weiß im Raum zu verteilen. Besonders für große Wohnzimmer in Loft-Wohnungen, die sich ihren Platz mit Küche und Esszimmer teilen müssen, ist diese Vorgehensweise ratsam. Auch wenn es nur darum geht, ein gewöhnliches Wohnzimmer mit weißer Farbe auszustaffieren, empfiehlt sich Licht als Gestaltungselement, das Ruhe und besonderen Glanz in den Raum bringt.