10 schöne Wohnzimmer, die dich auf völlig neue Ideen bringen

Dieses schöne Wohnzimmer besticht durch warme, natürliche Farben. In einer Palette von Creme über Sand bis Kieselgrau durchziehen sie den Raum und nehmen Zimmerwände, Inventar und Wohntextilien ein. Bei den Sofakissen dürfen schließlich weitere Naturfarben mitmischen, mit denen die Raumatmosphäre belebt wird. Interessant und schön sind auch die Textilien in diesem Wohnraum. Gardinen, Sofa und Kissen sind überwiegend aus Leinen, Baumwolle und in Seide gehalten. All diese Materialien sind Produkte der Natur, die den Raum mit natürlicher Aura erfrischen. Das Farbspektrum dieses Wohnzimmers ist demnach passend zu diesen Materialien gewählt und unterstreicht deren Wirkung. Hineinwerfen will man sich in das Sofa und versinken in den Kissen. Zu all dem lädt der Anblick dieses Wohnzimmers ein, das aufgrund seiner sinnlichen Farben und gemütlichen Sitzlandschaft überzeugt.