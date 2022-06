Ein Haus, dessen Wohnbereich sich gänzlich auf einer Ebene befindet? Das ist der Bungalow! Oftmals wird mit der Bungalowbauweise zudem ein Flachdach verbunden, was allerdings gar nicht unbedingte Voraussetzung ist, um ein Gebäude diesem Hausstil zuzuordnen. Fällt das Wort Bungalow, stellen wir uns normalerweise Urlaubs- und Sommerhäuser vor. Das Wort entstammt ursprünglich den nordindischen Sprachen und bedeutet Bengalisches , ein Haus also, das bengalischer Bauweise entspricht. Die Briten haben während der Kolonialzeit ab dem 18. Jahrhundert begonnen, sich Sommerresidenzen nach dem Vorbild der einheimischen bengalischen eingeschossigen Häuser mit breiter Veranda zu bauen. So gelangten Wort und Baustil zuerst in die USA, wo sich die Bungalowbauweise bereits seit langem großer Beliebtheit erfreut und ab den 1960er Jahren eroberte der flache Klassiker schließlich auch Deutschland. Berühmtestes Beispiel seiner Art hierzulande ist wohl der 1963 entworfene Kanzlerbungalow in Bonn.