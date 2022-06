Mit diesem Ideenbuch wollen wir ein paar Tipps zur Dekoration im tropischen Stil geben, und auf die Frage antworten, wie man seinem Haus, seiner Wohnung eine exotische Note verleihen kann und mit welchen Objekten und Möbeln man dafür sorgt, dass man sich zu Hause wie im Urlaub fühlt.

Ein erster wichtiger Schritt, die Tropen ins Heim zu holen, ist die Beleuchtung. Mithilfe von farbigem Licht und der Inszenierung spezieller Materialien kann man hier schon viel Wärme ins Spiel bringen und kalte Schattierungen vermeiden. Warmes Licht in Tönen wie Elfenbein, Gelb oder auch Orange schafft ganz leicht ein tropisches Ambiente.

Der zweite wichtige Punkt ist fraglos das Farbschema der fest installierten Objekte: Fensterrahmen und Türen sollten in klaren Farben wie beispielsweise Weiß gehalten und anschließend idealerweise von transparenten Materialien umspielt werden, die Licht ungehindert hindurchlassen. Ein heller Vorhang aus dünner Baumwolle vor dem Fenster kann hier bereits ganz viel bewirken!

Und zu guter Letzt natürlich die Materilien: Wenn es um tropisches Design geht, sollte man besser die Hände von Kunststoffmöbeln und synthetischen Materialien lassen und stattdessen lieber natürlichen Materialien wie Rattan oder Bambus den Vortritt lassen. So können wir uns in Gedanken viel leichter an den tropischen Strand versetzen lassen…