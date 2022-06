Das Lichtspielhaus

Im Innenbereich des Hauses geht es ähnlich stilvoll weiter. Um eine edle Wirkung zu erzielen, entschied man sich für dunklen Holzfußboden, der sich auch auf den Treppenstufen fortsetzt. Die Wände sind in strahlendem Weiß gehalten, was dem Raum Frische und Aufgeräumtheit verleiht und außerdem optimal das Licht der in die Wand eingelassenen Spots reflektiert. Durch seine zurückhaltende Gestaltung eignet sich der Treppenbereich auch ideal für die Ausstellung großformatiger Kunstwerke.