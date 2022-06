Edles Wohn-Duo

In idyllischer Lage an einem Waldrand wurde das Zweifamilienhaus auf einer Parzelle errichtet. Die baurechtlichen Vorlagen waren bezogen auf die Gestaltung und die Volumetrie streng geregelt, sodass sich die Architekten für eine kompakte Gebäudehülle entschieden, die von bündig zur Fassade sitzenden Lochfenstern gebrochen wird. Ganz bewusst setzte man die Öffnungen in einer ungeordneten Reihenfolge ein, um die Ablesbarkeit eines Zweifamilienhauses zu vermeiden. Die fein-verputzten, vertikalen Flächen ergeben in Kombination mit dem Satteldach ein zeitgemäßes Design. Im Inneren thematisieren versetzte Geschosse das fallende Terrain und erzielen interessante Blickbeziehungen und Raumfolgen.