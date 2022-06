Minimalistisch, nachhaltig und stilvoll wohnen

Immer mehr Menschen suchen die Nähe zur Natur, wenn sie ein Haus bauen – sowohl, was die Lage des Zuhauses angeht als auch im Hinblick auf die verwendeten Materialien, Baustoffe und die Ausstattung. Da der Trend außerdem hin zur Small-House-Bewegung und zu einer minimalistischen und bewussten Lebenseinstellung geht und Flexibilität in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird, haben sich unsere spanischen Experten von ecospace españa entschieden, all diese Aspekte zu vereinen und ihren Kunden Fertighäuser der ganz besonderen Art anzubieten. Es handelt sich dabei um Modulhäuser aus nachhaltigen Naturmaterialien, die individuell zusammengestellt und auf die unterschiedlichste Art und Weise genutzt werden können. Die ecospace-Häuser eignen sich als Ferienhaus genauso wie als Hauptwohnsitz, als Büro ebenso wie als Atelier oder Wohnraumerweiterung eines bestehenden Hauses. Die Preise variieren je nach Modell, Größe und Ausstattung, bewegen sich aber in durchaus erschwinglichen Kategorien von 21.800 bis 36.500 Euro.