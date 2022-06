Fantastische Verwandlung eines ehemaligen Künstlerateliers

Auch in der Stadt der Liebe kommen und gehen – wie so oft im Leben – die Dinge, wie die Liebe selbst. Nach dem Auszug eines Künstlerateliers aus einem Studio blieb dies in einem tristen und kahlen Zustand zurück. Die Spuren der Vergangenheit waren jedoch deutlich zu sehen, spiegeln sich diese vor allem in dem Fußboden wieder. Von tiefen Einkerbungen geprägt, könnte dieser zwar spannende Geschichten erzählen, bedurfte jedoch deutlich einer Erneuerung. Kabel hängen lose an der Wand und auch der kleine Raum im eigentlichen Raum weckt beim Betrachten Fragen auf. An Wohnen war hier nicht zu denken, wobei die räumlichen Voraussetzungen alles andere als schlecht waren, was die Expertin gekonnt zu nutzen wusste.