Welcher Kamin passt am besten zu mir?

Sehnst ihr euch Zuhause nach wohliger Kaminwärme, doch an den Wänden der Wohnung ist weit und breit kein Rauchabzug zu sehen? Kein Problem, denn Biokamine kommen gänzlich ohne Schornstein aus. Obwohl dieses klassische Element an Biokaminen fehlt, überzeugen diese Heizgeräte durch schön flackerndes Feuer, das optisch angenehm wirkt und zur Raumatmosphäre beiträgt. Statt einem Haufen Holzscheite befindet sich in diesen neuartigen Kaminen eine Brennbox aus Edelstahl, die mit Ethanol befüllt und darüber entzündet wird. Weder Rußpartikel, Rauch noch Schadstoffe werden sich bei Inbetriebnahme des Biokamins zeigen. Die Begriffe Ethanolkamin, Bioethanolkamin und Dekokamin werden als synonyme Bezeichnungen gebraucht. Dekokamine präsentieren sich als visuelle Attrappen und sind in ihrer Form klassischen Kaminen ähnlich.

In dieser Kaminart sind meist Holzscheite zu sehen, die aus Keramik gefertigt sind und neben einer reizvollen optischen Täuschung keinen weiteren Zweck erfüllen. Bioethanolkamine entsprechen dem modernen Einrichtungsstil, denn sie zeigen sich in zeitgemäßen Designs, die ihrer Innovationskraft entsprechen. Im Foto unseres Experten wird diese Kaminart als Raumteiler eingesetzt, der den Raum in Badezimmer und Schlafzimmer trennt, wobei ganz beiläufig beide Wohnbereiche mit der Atmosphäre des Feuers bespielt werden.

Ob dieser Kamin zu euch passt, entscheidet sich vielleicht schon, wenn du man die architektonischen Bedingungen anschaust, die das Zuhause in die Raumgestaltung mitbringt. Fehlt der Schornsteinabzug für einen richtigen Kamin und wird sowieso per Elektroheizung Wärme erzeugt, dann sind Ethanolkamine die richtige Wahl. Welcher Kamin zur eigenen Persönlichkeit passt, beantwortet sich ebenfalls mit Bioethanolkaminen, wenn man den Aufwand an Organisation und Reinigung meiden willt, der mit traditionellen Kaminen einhergeht. Statt in zeitintensiver Vorbereitung Genehmigungen für den Bau solcher Kamine einzuholen, werden Biokamine ohne weitere Umstände in kürzester Zeit aufgebaut. Auch zusätzliche Aufgaben wie das Schornsteinsäubern, Kaufen und Lagern von Holzscheiten fallen weg.