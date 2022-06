Kleines Holzhaus im Grünen

Heute geht unsere Reise in die Normandie, wo unsere französischen Experten von Lode Architecture mitten im Grünen ein einzigartiges Holzhaus errichtet haben. Es dient als Wochenend- und Ferienhäuschen für seine Besitzer, die hier gerne vom Alltagsstress und der Hektik des Großstadtlebens abschalten und in natürlichem, schlichtem und puristischem Ambiente entspannen. Gewünscht war ein kleines Häuschen, das mit einfacher Eleganz und nachhaltigen Materialien überzeugt, dabei aber auch einen gewissen Wohnkomfort nicht vermissen lässt und Ruhe, Freizeit und Geselligkeit in den Mittelpunkt stellt. Wir zeigen euch das Ergebnis.