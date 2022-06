Es sind die Japaner, die als Meister der Gestaltung von Gärten gelten und die besten Gartenideen für kleine Gärten haben. Da in japanischen Städten absoluter Platzmangel herrscht und oftmals nur wenige Quadratmeter Freiraum einem Wohnhaus zur Verfügung stehen, finden sich in der japanischen Gartengestaltung viele tolle Gartenideen für kleine Gärten. In großen Gärten spielen Raum und Fläche eine signifikante Rolle – in kleinen Gärten müssen oftmals mehrere Bedürfnisse, Funktionen und Gartenideen gebündelt werden. Hier werden einige Gartenideen für kleine Gärten vorgestellt, die zum Teil auch ohne Profis umgesetzt werden können. Bei schwierigeren Unterfangen sind spezialisierte Experten eine große Hilfe. Da ist es von Vorteil, sich an einen Landschaftsarchitekten zu wenden.